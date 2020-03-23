Про це заявив у неділю головний виконавчий директор 3М Майк Роман, пише американське видання The Washington Post.
Компанія 3M оголосила, що прискорить додаткові поставки масок типу N95 по всій території США, а також подвоїть їх виробництво протягом наступного року до показника 2 мільярди масок в рік для поставок по всьому світу.
Відзначається, що це більше, ніж 30% збільшення виробництва.
Також компанія вже направила півмільйона масок в Нью-Йорк і Сіетл.
Фабрики 3M знаходяться в Південній Дакоті і Небрасці в даний час виробляють 35 мільйонів масок N95 на місяць.
При цьому 90% масок призначені для медичних працівників і 10% для промислових працівників, які задіяні в критичних, під час епідемії, секторах, таких як енергетика, харчова промисловість і фармацевтика.
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