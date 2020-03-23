Американська компанія з виготовлення масок 3M повідомила про збільшення виробництва на 30% протягом року.

Про це заявив у неділю головний виконавчий директор 3М Майк Роман, пише американське видання The Washington Post.

Компанія 3M оголосила, що прискорить додаткові поставки масок типу N95 по всій території США, а також подвоїть їх виробництво протягом наступного року до показника 2 мільярди масок в рік для поставок по всьому світу.

Відзначається, що це більше, ніж 30% збільшення виробництва.

Також компанія вже направила півмільйона масок в Нью-Йорк і Сіетл.

Фабрики 3M знаходяться в Південній Дакоті і Небрасці в даний час виробляють 35 мільйонів масок N95 на місяць.

При цьому 90% масок призначені для медичних працівників і 10% для промислових працівників, які задіяні в критичних, під час епідемії, секторах, таких як енергетика, харчова промисловість і фармацевтика.