Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву координатора апарату директора Національної розвідки США щодо забезпечення безпеки виборів в країні Шелбі Пірсон.

Група російських хакерів намагалася зламувати сайти газової компанії Burisma в пошуках компромату проти сина екс-віце-президента США Хантера Байдена. Перші спроби злому було зафіксовано в листопаді 2019 року, коли в США говорили про роль України в процесі імпічменту Трампа, а також про роль Хантера Байдена в цьому. Чи знайшли хакери то, що шукали – не відомо. Можливо, вони шукали компромат на Байдена, щоб розуміти, яку інформацію про нього хоче отримати Трамп, наполягаючи на проведенні антикорупційного розслідування щодо газової компанії.

Чиновниця підтвердила, що можливі хакерські атаки дійсно здійснювалися на компанію Burisma з метою отримання інформації про роботу сина екс-віце-президента США Джо Байдена, Хантера.

“Перш ніж робити які-небудь висновки про мотиви, ми завжди намагаємося вивчити всі можливі варіанти”, – заявила Пірсон.

Вона зазначила, що розвідувальні служби США вивчають як цей, так і інші можливі сценарії хакерських атак.

Пізніше Пірсон сказав в інтерв’ю MSNBC, що хакерська атака розцінюється як потенційна загроза з боку Росії, тому в США відстежують цей факт. Саме відстеження дій щодо втручання в американські вибори з боку ГРУ “є найвищим пріоритетом” для США.

“Ми, безумовно, відстежуємо всі вектори загроз, які активні в цьому секторі, оскільки ми наближаємося до піку сезону виборів, не тільки до праймеріз, але і, звичайно, до головного дня виборів в листопаді”, – сказала Пірсон.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі заявила, що інформація про хакерські атаки на Burisma показала необхідність зміцнення безпеки на виборах напередодні президентських перегонів в цьому році.

“Тривожні повідомлення про те, що російський уряд продовжує втручатися в наші вибори, щоб принести користь президенту і підірвати нашу демократію, підкреслюють нагальну потребу діяти”, – заявив Пелосі.