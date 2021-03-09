Американське круїзне судно Disney Cruise Line в суді оскаржує позов пасажирів, які стверджують, що вони або члени їх сімей підхопили коронавірус COVID-19 під час круїзу в березні 2020 року, коли почалася пандемія.

Про це свідчать судові документи, які є в розпорядженні газети Orlando Sentinel.

Кілька пасажирів судна зі штатів Юта й Аризона подали чотири федеральних позови. Вони звинувачують Disney в тому, що в березні минулого року хотіли перенести круїз, але їм відмовили. Внаслідок поїздки, вони або члени їх сімей заразилися коронавірусом COVID-19.

Позивачка з Аризони стверджує, що її діти захворіли під час круїзу. У них були симптоми, схожі на COVID-19. Пізніше у неї та дітей діагностували зараження коронавірусом.

Позивачка з Юти стверджує, що їхнього сина ушпиталили після повернення з круїзу.

Представниця Disney Cruise Line Синтія Мартінес відповіла на такі звинувачення, заявивши, що жоден пасажир не повідомив про будь-які симптоми під час круїзу.

“Ми не згодні з обвинуваченнями й відповімо на них в суді. Ні гості, ні команда не повідомляли про симптоми COVID-19 на борту Disney Fantasy під час плавання з 7 березня 2020 року”, – відповіла вона.

В той момент вже були затверджені правила, згідно з якими пасажири на круїзних лайнерах проходили температурний скринінг. Також пасажирам пропонували перенести дату круїзу на іншу протягом 12 місяців.

8 березня, наступного дня після відплиття лайнера, в Держдепартаменті США закликали американців утриматися від подорожей круїзними лайнерами. 13 березня круїз на Disney Cruise Line зупинили.

Наразі лайнери Disney Cruise Line не виходять в море до травня.