Про це повідомили на сайті Axel Springer SE.

“Axel Springer підписав угоду з Робертом Олбріттоном (є власником і засновником Capitol News Company, материнської компанії Politico — ред.) про придбання американської новинної компанії Politico та вебсайту новин Protocol, який спеціалізується на технологічному секторі”, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, Axel Springer та Politico з 2014 року керують спільним проєктом Politico Europe. Тепер Axel Springer викупить 50% свого партнера і стане єдними власником.

“Команди керівництва видавництва та редакції компаній Politico у США, Politico Europe та Protocol продовжать свою роботу і керуватимуть відповідними виданнями окремо від інших брендів Axel Springer зі штаб-квартирою в США”, — зазначили в Axel Springer.

Обидві сторони погодилися зберігати конфіденційність умов угоди про поглинання. Журналіст The Wall Street Journal Бен Муллін повідомив, що Axel Springer заплатить понад 1 млрд доларів. Таку ж оцінку назвало джерело телеканалу CNBC. Планується, що угода буде закрита в четвертому кварталі 2021 року.

Зауважимо, Axel Springer вже володіє виданнями Bild, Die Welt, Business Insider, Rolling Stone (Німеччина) тощо. В США компанія представлена новинними брендами Insider та Morning Brew. Штаб-квартира компанії знаходиться в Берліні, і в ній працює понад 16 тисяч людей.

Politico існує з 2007 року і базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, частково — за платною підпискою. У компанії працює близько 700 людей по всій Північній Америці. В центрі уваги — діяльність Конгресу США, президента, його адміністрації тощо.