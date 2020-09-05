Три стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress американських Військово-повітряних сил у п'ятницю, 4 вересня, здійснили політ над Україною. У зв'язку з цим Росія піднімала свої винищувачі.

Про політ поінформували в пресцентрі Європейського командування Збройних сил США.

Відзначається, що бомбардувальники “провели важливі навчання з інтеграції з українськими винищувачами”.

“Три бомбардувальники B-52 Stratofortress зі складу 5-го бомбардувального крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) в п’ятницю провели важливі навчання з інтеграції з українськими винищувачами в повітряному просторі України”, – зазначається в повідомленні.

Однією з цілей була демонстрація можливостей щодо стримування Росії в регіоні, “забезпечення безпеки союзників і партнерів”.

У пресслужбі Міністерства оборони України уточнили, що вранці 4 вересня бомбардувальники вилетіли з авіабази “Ферфорд” у Великій Британії, пролетіли над територією Європи, де їх супроводжували винищувачі ВПС країн НАТО і ключових партнерів Альянсу.

Українські винищувачі Су-27 і МіГ-29 зустріли Б-52 над кордоном з Польщею і супроводжували їх над територією України до Азовського моря і назад.

“Патрулювання має плановий характер для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та партнерів. Ймовірно, що така співпраця у сфері колективної безпеки продовжиться й надалі”, – наголосили в міністерстві.

У пресцентрі Командування Повітряних сил ЗСУ, в свою чергу, повідомили, що через патрулювання Росія піднімала в повітря вісім своїх винищувачів.

“Відразу три стратегічні бомбардувальники ВПС Сполучених Штатів Америки В-52Н вчора патрулювали узбережжя Азовського моря в повітряному просторі України. Така формація… не на жарт схвилювала російських окупантів, які на перехоплення підняли одразу 8 винищувачів (4 Су-27 и 4 Су-30) й перевели в повну бойову готовність ППО Південного воєнного округу. Військові експерти пишуть, що цим успішно скористались літаки-розвідники НАТО, які отримали усю небхідну інформацію про ППО вірогідного противника”, – зазначається в повідомленні.

Про те, що РФ піднімала вісім винищувачів, також повідомили російські ЗМІ.