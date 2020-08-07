Американські високопосадовці й політики написали відкритого листа, в якому закликали Конгрес і Білий дім переглянути їх політику щодо Кремля і санкцій проти Росії, зробивши її "більш лояльною".

Текст листа опублікували в американському виданні Politico.

“Глобальні виклики світу і нашому благополуччю, які вимагають співпраці між США і Росією, включаючи екзистенційні загрози ядерної війни і зміни клімату, залишаються поза увагою. Оскільки ставки настільки високі, як в ризиках, які вони тягнуть за собою, так і в пов’язаних з цим витратах, ми вважаємо, що ретельний, безпристрасний аналіз і зміна нашого поточного курсу є обов’язковими”, – сказано в листі.

Автори листа і підписанти – екс-чиновники, дипломати і аналітики з США. Вони вважають, що США необхідно співпрацювати з Росією, незважаючи на санкції. Свою позицію вони аргументують тим, що дипломатія все ж краще, ніж санкції.

Автори і підписанти листа

Автори листа: Роуз Готтемюллер (колишня заступник Генсека НАТО), Томас Грем (радник президента Буша-молодшого по Росії і Євразії), Фіона Хілл (колишня співробітниця Ради нацбезпеки США, яка відповідала за Росію і Україну і раніше говорила про те, що не варто вірити російським казкам про Україну), Роберт Легвольд (політолог Колумбійського університету) Джон Ганстман і Томас Пікерінг (колишні посли США в Росії).

Під листом свої підписи поставили ще майже 90 різних чиновників, аналітиків, дипломатів, сенаторів і конгресменів. Наприклад, Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, який раніше заявляв про те, що Заходу слід жорстко відповідати на агресію Кремля. Також стоїть підпис екс-міністр оборони США Вільям Перрі, колишнього державного секретаря США Джареда Шульца, екс-заступника директора ЦРУ Джона Маклафліна та інших.

“Безглуздо, щоб дві країни (США і Росія, – ред.), які можуть знищити один одного і всю цивілізацію за 30 хвилин, не мали дипломатичних відносин”, – сказано в листі.

Шість пунктів відкритого листа

Необхідно знайти спосіб відповісти на можливе російське втручання з боку РФ в американські вибори. Серед методів протистояння в листі назвали три: зміцнення виробничої інфраструктури, санкції щодо російських громадян, які використовують викрадену інформацію, як зброю, а також – протидія РФ з боку США в кіберпросторі.

Необхідно відновити “нормальні дипломатичні відносини”. У листі сказано, що на папері дипломатичні відносини між Росією і США існують і функціонують, але в реальності їх недостатньо, оскільки питання не вирішуються.

“Внаслідок української кризи, ключові урядові контакти загострилися, консульства закрили, співробітників посольств різко скоротили … Відновлення нормальних дипломатичних відносин має бути вищим пріоритетом для Білого дому з підтримкою в Конгресі”, – сказано в листі.

Діалог з Росією. Підписанти пропонують відновити переговори між США і РФ за деякими напрямками. Зокрема, щодо контролю за зброєю, “щоб посилити ядерну стабільність, акуратно пристосовану під мир з декількома ядерними суб’єктами”. Також вони пропонують відновити переговори за договором про “відкрите небо”.

Необхідність співпрацювати з Китаєм. Автори листа вважають, що необхідно забезпечити тристороння співпраця США-Росія-Китай.

“Наша нинішня політика посилює готовність Росії приєднатися до найменш конструктивних аспектів політики Китаю щодо США. Просунути голку в протилежну сторону буде непросто, але це повинно бути нашою метою”, – сказано в листі.

Поліпшення відносин з Росією. Автори листа вказали, що США повинні брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, як, наприклад, щодо причетності РФ до збройних конфліктів в Україні та Сирії, але також “залишатися непохитними в своїх принципах”.

Санкції потрібно об’єднати з дипломатією. У листі сказано, що варто відновити можливості режиму санкцій, зробивши його більш лояльним. Так, автори пропонують вводити тільки цільові санкції, а коли Росія буде робити необхідні кроки – пом’якшувати їх. Це дозволить сторонам “робити дипломатичні кроки назустріч один одному”.

“Ми повинні працювати з Росією, повністю використовую наші сильні сторони, але відкрившись до дипломатії. Якщо цього не зробити – ціна буде занадто високою”, – сказано в листі.

Також автори погодилися з тим, що політика і стратегія президента РФ Володимира Путіна вже глибоко в націоналістичних традиціях, тому проявляється як в настроях еліт, так і в настроях суспільства. Вони вважають, що наступний президент Росії, якщо їм буде не Путін, буде продовжувати таку політику.