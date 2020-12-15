Про це повідомляє Bloomberg.
Співробітники Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) випустили звіт, в якому йдеться про те, що вакцина компанії Moderna на 94,1% ефективна в запобіганні COVID-19.
FDA вивчило дані клінічних випробувань Moderna набагато глибше, ніж дані, раніше опубліковані компанією. Агентство виявило, що вакцина була однаково ефективною для расових і етнічних груп, а також для людей з супутніми захворюваннями. Згідно зі звітом, вона ефективна на 86,4% у людей у віці 65 років і старше і на 95,6% у людей від 18 до 65 років. Найбільш частими системними побічними ефектами були стомлюваність і головний біль.
Це означає, що вакцина Moderna може стати другою після Pfizer/BioNTech, дозволеною в США.
За даними Університету Джонса Хопкінса, ця новина з’явилася після того, як число загиблих від коронавируса в США перевищило 300 тис осіб.
- Раніше повідомлялося, що відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо не багато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
- Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від COVID-19 протягом 10 днів після введення першої дози.
- Першою країною, у якій розпочалась вакцинація, стала Велика Британія. Щеплення проти COVID-19 там почали робити 8 грудня.