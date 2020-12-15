Регулюючі органи США заявили, що вакцина Moderna безпечна і ефективна для запобігання COVID-19 у людей у ​​віці від 18 років і старше.

Про це повідомляє Bloomberg.

Співробітники Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) випустили звіт, в якому йдеться про те, що вакцина компанії Moderna на 94,1% ефективна в запобіганні COVID-19.

FDA вивчило дані клінічних випробувань Moderna набагато глибше, ніж дані, раніше опубліковані компанією. Агентство виявило, що вакцина була однаково ефективною для расових і етнічних груп, а також для людей з супутніми захворюваннями. Згідно зі звітом, вона ефективна на 86,4% у людей у ​​віці 65 років і старше і на 95,6% у людей від 18 до 65 років. Найбільш частими системними побічними ефектами були стомлюваність і головний біль.

Це означає, що вакцина Moderna може стати другою після Pfizer/BioNTech, дозволеною в США.

За даними Університету Джонса Хопкінса, ця новина з’явилася після того, як число загиблих від коронавируса в США перевищило 300 тис осіб.