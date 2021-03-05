Заяву із закликом ввести санкції опублікував сенатор-республіканець Джон Баррассо.

“Північний потік – 2” – це газопровід, по якому блакитне паливо буде транспортуватися з Россі в Німеччину через Балтійське море. Якщо його побудують, то, на думку американських сенаторів, це зробить партнерів США в Європі більш уразливими до впливу Кремля. Тому вони вимагають ввести санкції проти організацій, які беруть участь в будівництві газопроводу.

Вони нагадали, що раніше Конгрес прийняв кілька законодавчих актів, які передбачають санкції щодо проекту. Йдеться про узгоджений Конгресом Закон про захист енергетичної безпеки Європи. Він передбачає санкції щодо компаній і приватних осіб, що беруть участь в проекті “Північний потік – 2”. Зокрема, документ вимагає санкцій проти організацій, що встановлюють труби, що беруть участь в трубоукладальних роботах або страхують чи сертифікують цю установку. Остаточне рішення з цього питання залишається за президентом країни.

Сенатори наполягають на тому, що Байдену слід використовувати всі наявні інструменти для “негайного введення додаткових санкцій”.

“Ми пишемо, щоб висловити нашу глибоку стурбованість відмовою адміністрації ввести санкції відносно організацій, що беруть участь в проекті “Північний потік -2”, – сказано в листі.

Також вони назвали мовчання адміністрації Байдена з цього приводу “готовністю дозволити президенту Путіну встановити контроль над поставками газу в Європу і посилити геополітичний вплив”.

“Ми закликаємо адміністрацію виправити ці помилки, швидко і в повному обсязі імплементувати санкції, передбачені американським законодавством”, – заявили сенатори.

Президент Байден поки що лише назвав будівництво згаданого газопроводу “поганий угодою” для Європи, а представник Держдепартаменту Нед Прайс заявляв, що нові санкції в цьому кейсі можуть ввести в травні. Також він зазначив, що США “добре розуміють загрозу, яку представляє Росія”.