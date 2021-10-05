Представники Республіканської та Демократичної партій в Сенаті США Марко Рубіо, Джим Ріш, Марк Ворнер та Боб Менендес звернулися до президента Джо Байдена, закликаючи розширити штат американського посольства в Москві, а якщо російський уряд відмовиться - вислати 300 російських дипломатів із США.

Про це йдеться в їх спільному листі.

Вони назвали дипломатичні представництва обох країн – непропорційними.

“Росія має видати достатньо віз, аби наблизитися до паритету між кількістю американських дипломатів, які працюють в Росії, та кількістю російських дипломатів, які працюють у Сполучених Штатах. Якщо це не буде виконано, ми закликаємо вас (Байдена) розпочати висилку російських дипломатів, аби дипломатична присутність була пропорційною. Ми вважаємо такий крок раціональним та зваженим”, – сказано в листі.

Як відомо, 1 серпня 2021 року Росія ввела заборону на роботу російських громадян в американському посольстві. Це поставило під загрозу діяльність посольства США у Москві та здатність Державного департаменту США задовільняти консульські потреби американців у Росії.

“Ми просимо вашу команду з національної безпеки зробити конкретні кроки щодо забезпечення посольства США у Москві кадрами та підтримкою, яку воно потребує, а також відреагувати на провокації російського уряду”, – додали сенатори.