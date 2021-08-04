Про це повідомили на сайті сенаторки Елізабет Уоррен.

Ініціаторкою законопроєкту стала саме Уоррен, яка втратила старшого брата через пандемію. До її ініціативи доєдналися сенатори Едвард Маркі та Мартін Генріх.

“Наші серця болять від усього і через кожного, кого ця пандемія забрала в нас, і тому я ініціюю цю резолюцію разом з сенаторами Маркі та Генріхом, аби вшанувати пам’ять родин, друзів, сусідів, яких ми любили, а також тих, хто досі страждають через пандемію”, – заявила сенаторка.

Вона нагадала, що в США понад 613 тисяч осіб померли внаслідок зараження коронавірусом. За її словами, кожна американська родина поховала друга чи родича, які захворіли на коронавірус та не повернулись додому після госпіталізації.

Резолюцію підтримали представники організації Marked By COVID, які намагаються допомагати родинам, що втратили своїх членів через коронавірус. 1 березня цього року організація ініціювала проведення понад 199 заходів в пам’ять про жертв коронавірусу на території США.