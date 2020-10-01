Про це британському The Guardian розповів екс-співробітник приватного охоронного підприємства UC Global.

У виданні зазначили, що американська розвідка обговорювала методи “позбавлення” від журналіста.

Джерело розповіло про те, що спецслужби США звернулися до голови UC Global Девіду Моралесу в 2017 році з пропозицією застосувати проти засновника WikiLeaks “більш радикальні заходи”.

На території посольства Еквадору в Лондоні, де тоді перебував Ассанж, планувалося встановити камери спостереження і мікрофони, щоб контролювати журналіста. Інсайдер зазначив, що це збиралися зробити для того, щоб “друзі США могли спостерігати за Ассанжем”. Говорилося про камери, які б зі звуком знімали те, що відбувається в кімнаті Ассанжа в режимі реального часу.

Записувати хотіли, перш за все, зустрічі Ассанжа з адвокатом.

Джеймс Льюїс, адвокат, який представляє уряд США, заявив, що такі свідчення колишніх співробітників UC Global “абсолютно недоречні”.

Як відомо, в Америці Ассанжу можуть пред’явити 18 звинувачень, у тому числі змову з метою комп’ютерного злому та незаконне отримання й оприлюднення секретних даних військового й дипломатичного характеру на сайті WikiLeaks. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 175 років в’язниці.

З 2012 року він перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.

У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.