В Агентстві США з національної безпеки (АНБ) і Федеральному бюро розслідувань підготували звіт про виявлення раніше невідомого інтернет-вірусу "Дроворуб".

Про це повідомляє Reuters.

45-сторінковий звіт спецслужб США – останній із серії публічних, які висвітлюють хакерські операції з боку Росії напередодні американських президентських виборів в 2020 році.

Американські спецслужби стверджують, що вірус розробила російська військова розвідка ГРУ. Його раніше використовували при здійсненні кібершпіонажу.

Автори звіту вказали, що команда в складі російського Генштабу стоїть за зломом серверів Демократичної партії за кілька місяців до президентських виборів в США в 2016 році.

АНБ і ФБР стверджують, що ГРУ використовувало хакерський інструмент під назвою Drovorub для злому комп’ютерів на базі операційної системи Linux.

“Системи Linux використовуються в системах національної безпеки, Міністерстві оборони та промислової базі оборони, а також в більш широкому співтоваристві фахівців з кібербезпеки”, – пояснив Кеппел Вуд, головний операційний директор Управління кібербезпеки АНБ.

Цей вірус може поширюватися, якщо не будуть застосовані необхідні заходи.

Спецслужби США пов’язали створення і поширення вірусу з конкретною групою російської розвідки – 85-м Головним центром спеціальної служби (ГЦСС) 26165.

Стів Гробман, технічний директор компанії McAfee, що займається кібербезпекою, пояснив, що за допомогою вірусу “Drovorub” зловмисник може виконувати безліч різних функцій. Зокрема, красти файли і дистанційно керувати комп’ютером жертви.