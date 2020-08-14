Про це повідомляє Reuters.
45-сторінковий звіт спецслужб США – останній із серії публічних, які висвітлюють хакерські операції з боку Росії напередодні американських президентських виборів в 2020 році.
Американські спецслужби стверджують, що вірус розробила російська військова розвідка ГРУ. Його раніше використовували при здійсненні кібершпіонажу.
Автори звіту вказали, що команда в складі російського Генштабу стоїть за зломом серверів Демократичної партії за кілька місяців до президентських виборів в США в 2016 році.
АНБ і ФБР стверджують, що ГРУ використовувало хакерський інструмент під назвою Drovorub для злому комп’ютерів на базі операційної системи Linux.
“Системи Linux використовуються в системах національної безпеки, Міністерстві оборони та промислової базі оборони, а також в більш широкому співтоваристві фахівців з кібербезпеки”, – пояснив Кеппел Вуд, головний операційний директор Управління кібербезпеки АНБ.
Цей вірус може поширюватися, якщо не будуть застосовані необхідні заходи.
Спецслужби США пов’язали створення і поширення вірусу з конкретною групою російської розвідки – 85-м Головним центром спеціальної служби (ГЦСС) 26165.
Стів Гробман, технічний директор компанії McAfee, що займається кібербезпекою, пояснив, що за допомогою вірусу “Drovorub” зловмисник може виконувати безліч різних функцій. Зокрема, красти файли і дистанційно керувати комп’ютером жертви.
- Міністерства фінансів США ввело санкції проти російської злочинної кібер-організації Evil Corp. та пов’язаних з нею фізичних осіб і компаній.