Деякі американські телеканали і соціальна мережа Twitter відмовилися транслювати промову президента США Дональда Трампа, яку він виголосив після голосування. Причина - безліч неправдивих фактів і заяв, які озвучив Трамп.

Про це повідомляє The Verge.

Промову Трампа спочатку транслювали в прямому ефірі соцмереж і телеканалів, але деякі незабаром перервали її через брехливі заяви президента США.

Трамп почав свою промову з необгрунтованого обвинувачення демократів в тому, що вони нібито фальсифікують підрахунок голосів виборців і намагаються “вкрасти результати виборів”.

“Якщо порахувати реальні голоси, я легко виграю”, – сказав Трамп.

Реальними Трамп назвав голоси виборців, які голосували безпосередньо на дільницях у день виборів, 3 листопада.

Телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC і NBC вирізали промову Трампа з ефіру через брехливі заяви президента.

Це не перший випадок, коли американські телеканали відмовилися транслювати промову Трампа в прямому ефірі. У березні була ситуація, коли деякі канали відмовилася транслювати брифінг Трампа з питань коронавірусу, бо президент суперечив представникам експертної групи Білого дому щодо поширення вірусу

Цього разу, як тільки Трамп сказав кілька фраз, які вважали брехливими, телеканал MSNBC перервав пряме включення з Білого дому.

“У нас незручна ситуація. Ми не просто перебили президента, але хочемо внести деякі корективи. Нам відомо про триваючий підрахунок голосування, але нам невідомо про дострокову перемогу Трампа”, – сказали в ефірі телеканалу.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system. "Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States…" pic.twitter.com/IwVshBmosK — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020

На ABC вимкнули промову Трампа, зазначивши, що необхідно перевірити те, про що заявляє президент США. У прямому ефірі репортери телеканалу з’ясували, що заяви Трампа про фальсифікації з боку демократів – безпідставні і неправдиві.

На CBS в прямому ефірі перервали промову Трампа, заявивши, що проведуть фактчекінг.

FACT CHECK: Pres. Trump claimed that if the "legal" votes are counted in Georgia he wins, but that if "illegal" votes are counted Joe Biden wins. There is no indication of any substantive number of illegal votes, @nancycordes reports. pic.twitter.com/iro25eikMh — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 6, 2020

На телеканалі пояснили, що Трамп був здивований, що після “ночі підрахунків” Байден істотно вирвався вперед. Вони зазначили, що Трамп сам спровокував таку ситуацію, адже закликав прихильників не голосувати поштою, а приходити на виборчі дільниці.

На CNBC ведучий Шепард Сміт сказав:

“Ми перериваємо це, тому що те, що говорить президент США, здебільшого абсолютно не відповідає дійсності”.

President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.

Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 6, 2020

Ведучий NBC News Лестер Холт сказав, що президент зробив “ряд неправдивих заяв, включаючи особисту думку про те, що голосування було сфальсифіковано. Доказів цього немає”.

Транслювали промову Трампа від початку і до кінця телеканали з чіткою продемократичною та прореспубліканською позицією: CNN і Fox News, відповідно.

Після цього репортер CNN Деніел Дейл, відомий ретельною перевіркою заяв президента, написав:

“Я читав або дивився всі виступи Трампа з 2016 року. Це найбільш брехлива промова, яку він коли-небудь виголошував”.

I've read or watched all of Trump's speeches since 2016. This is the most dishonest speech he has ever given. — Daniel Dale (@ddale8) November 5, 2020

Наразі продовжується підрахунок голосів виборців в таких штатах, як Аризона, Невада, Джорджия, Північна Кароліна, Пенсильванія та на Алясці. На виборчих дільницях рахують голоси виборців, які голосували поштою.