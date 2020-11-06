Про це повідомляє The Verge.

Промову Трампа спочатку транслювали в прямому ефірі соцмереж і телеканалів, але деякі незабаром перервали її через “брехливі заяви президента США”.

Трамп почав свою промову з необгрунтованого обвинувачення демократів в тому, що вони нібито фальсифікують підрахунок голосів виборців і намагаються “вкрасти результати виборів”.

“Якщо порахувати реальні голоси, я легко виграю”, – сказав Трамп.

Реальними Трамп назвав голоси виборців, які голосували безпосередньо на дільницях у день виборів, 3 листопада.

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Телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC і NBC вирізали промову Трампа з ефіру через брехливі заяви президента.

Це не перший випадок, коли американські телеканали відмовилися транслювати промову Трампа в прямому ефірі. У березні була ситуація, коли деякі канали відмовилася транслювати брифінг Трампа з питань коронавірусу, бо президент суперечив представникам експертної групи Білого дому щодо поширення вірусу

Цього разу, як тільки Трамп сказав кілька фраз, які вважали брехливими, телеканал MSNBC перервав пряме включення з Білого дому.

“У нас незручна ситуація. Ми не просто перебили президента, але хочемо внести деякі корективи. Нам відомо про триваючий підрахунок голосування, але нам невідомо про дострокову перемогу Трампа”, – сказали в ефірі телеканалу.

На ABC вимкнули промову Трампа, зазначивши, що необхідно перевірити те, про що заявляє президент США. У прямому ефірі репортери телеканалу з’ясували, що заяви Трампа про фальсифікації з боку демократів – безпідставні і неправдиві.

На CBS в прямому ефірі перервали промову Трампа, заявивши, що проведуть фактчекінг.

На телеканалі пояснили, що Трамп був здивований, що після “ночі підрахунків” Байден істотно вирвався вперед. Вони зазначили, що Трамп сам спровокував таку ситуацію, адже закликав прихильників не голосувати поштою, а приходити на виборчі дільниці.

На CNBC ведучий Шепард Сміт сказав:

“Ми перериваємо це, тому що те, що говорить президент США, здебільшого абсолютно не відповідає дійсності”.

Ведучий NBC News Лестер Холт сказав, що президент зробив “ряд неправдивих заяв, включаючи особисту думку про те, що голосування було сфальсифіковано. Доказів цього немає”.

Транслювали промову Трампа від початку і до кінця телеканали з чіткою продемократичною та прореспубліканською позицією: CNN і Fox News, відповідно.

Після цього репортер CNN Деніел Дейл, відомий ретельною перевіркою заяв президента, написав:

“Я читав або дивився всі виступи Трампа з 2016 року. Це найбільш брехлива промова, яку він коли-небудь виголошував”.

Наразі продовжується підрахунок голосів виборців в таких штатах, як Аризона, Невада, Джорджия, Північна Кароліна, Пенсильванія та на Алясці. На виборчих дільницях рахують голоси виборців, які голосували поштою.