Про це повідомляє The Verge.

Промову Трампа спочатку транслювали в прямому ефірі соцмереж і телеканалів, але деякі незабаром перервали її через “брехливі заяви президента США”.

Трамп почав свою промову з необгрунтованого обвинувачення демократів в тому, що вони нібито фальсифікують підрахунок голосів виборців і намагаються “вкрасти результати виборів”.

“Якщо порахувати реальні голоси, я легко виграю”, – сказав Трамп.

Реальними Трамп назвав голоси виборців, які голосували безпосередньо на дільницях у день виборів, 3 листопада.

Телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC і NBC вирізали промову Трампа з ефіру через брехливі заяви президента.

Це не перший випадок, коли американські телеканали відмовилися транслювати промову Трампа в прямому ефірі. У березні була ситуація, коли деякі канали відмовилася транслювати брифінг Трампа з питань коронавірусу, бо президент суперечив представникам експертної групи Білого дому щодо поширення вірусу

Цього разу, як тільки Трамп сказав кілька фраз, які вважали брехливими, телеканал MSNBC перервав пряме включення з Білого дому.

“У нас незручна ситуація. Ми не просто перебили президента, але хочемо внести деякі корективи. Нам відомо про триваючий підрахунок голосування, але нам невідомо про дострокову перемогу Трампа”, – сказали в ефірі телеканалу.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.

"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States…" pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020