Про це повідомляє посольство США в Україні.

Зазначається, що потужності, які мають квантові комп’ютери, дозволяють аналізувати і обробляти дані швидше, ніж сучасні комп’ютери, і тому можуть внести суттєві зміни у найрізноманітніші сфери людської діяльності, від науки до авіації або фінансів.

У серпні уряд США інвестував 1 мільярд доларів в наукові дослідження у галузі новітніх технологій, в тому числі в розробку квантових комп’ютерів і розвиток штучного інтелекту. Наразі над їх створенням вже працюють компанії США, які застосовують найсучасніші технології для організації обчислювального процесу.

IonQ, наприклад, використовує спрямований на окремі атоми лазер.

Водночас, квантові розробки активно проводять такі компанії як Google, IBM і Rigetti Computing.