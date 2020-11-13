Про це повідомляє посольство США в Україні.
Зазначається, що потужності, які мають квантові комп’ютери, дозволяють аналізувати і обробляти дані швидше, ніж сучасні комп’ютери, і тому можуть внести суттєві зміни у найрізноманітніші сфери людської діяльності, від науки до авіації або фінансів.
У серпні уряд США інвестував 1 мільярд доларів в наукові дослідження у галузі новітніх технологій, в тому числі в розробку квантових комп’ютерів і розвиток штучного інтелекту. Наразі над їх створенням вже працюють компанії США, які застосовують найсучасніші технології для організації обчислювального процесу.
IonQ, наприклад, використовує спрямований на окремі атоми лазер.
Водночас, квантові розробки активно проводять такі компанії як Google, IBM і Rigetti Computing.
- Google оголосила про досягнення “квантової переваги”, повідомивши, що її квантовий комп’ютер Sycamore виконав за 200 секунд розрахунки, на які іншим комп’ютерам потрібні тисячоліття. Бізнесвумен і дочка 45-го президента Сполучених штатів Америки Іванка Трамп назвала це досягненням всієї країни.
- Раніше американська компанія International Business Machines Corporation (IBM) представила модульний квантовий комп’ютер Q System One.