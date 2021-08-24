Американські військові мають намір знищити частину техніки до того, як залишать територію Афганістану. Це відбудеться, аби не залишати американське озброєння та військову техніку з США бойовикам "Талібану".

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

У нього запитали під час брифінгу, чи знищуватимуть американські військові техніку до того, як залишать країну.

“Коротка відповідь — так. Знищення техніки відбуватиметься у такий же спосіб, як би ми це зробили в будь-якому іншому місці під час виведення військ”, – пояснив Кірбі.

Наразі американські військові є лише в аеропорту Кабула. Їх основне завдання — забезпечити евакуацію мирних громадян та іноземців з Афганістану.

Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та розв’язання конфлікту в Афганістані. Одна з вимог — дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.

Нагадаємо, що 17 серпня ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

Однак наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану разом з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.