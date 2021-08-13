Білий дім розпочав процес евакуації працівників дипломатичної місії з американського посольства в Кабулі (Афганістан). Американські військові вже вилетіли в Афганістан.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Основна частина додаткових військ (3 тисячі військових) прибуде в Кабул до кінця вихідних.

“Деякі частини одного з піхотних батальйонів вже в Кабулі. Всі інші військові прибуватимуть в Афганістан протягом кількох наступних днів. Ми сподіваємось, що до кінця вихідних, основана частина з 3 тисяч військових будуть на місці. Можливо, не всі, але основна частина”, – повідомив Кірбі.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/YVoVjVKHYP — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 13, 2021

Також він повідомив, що США готові коригувати військову присутність в Афганістані в залежності від обставин. Кірбі додав, що в США розуміють, що авіаудари не зможуть повністю змінити ситуацію у сфері безпеки в Афганістані.

Напередодні бойовики радикального ісламістського руху “Талібан” після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

У відповідь на наступ талібів США ухвалили рішення скерувати до Афганістану 3000 військовослужбовців для евакуації персоналу посольства в Кабулі. Протягом 24 – 48 годин до Кабула (Афганістан) прибудуть три мотопіхотних батальйони з США, аби евакуювати працівників дипломатичної місії. Евакуація триватиме до двох тижнів. Евакуювати потрібно майже 4,2 тисячі представників дипмісії (це американці та афганці).

Велика Британія також споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.