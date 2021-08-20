У Мережі поширюють відео, де американські та союзні військові приймають дітей різного віку від афганських жінок, що благають про допомогу.

Відео опублікували на американському телеканалі CNN.

На відео видно, як військовий забирає немовля, віком до одного року та передає комусь за парканом.

За словами журналістів, багато афганських жінок благали військових врятувати їх дітей та вивезти до США, оскільки тепер “Афганістан — це “Талібан”.

Однак, за правилами, американська сторона може евакуювати лише заявників на імміграційні візи та членів їх родин. Якщо афганський громадянин не має такого права — він навіть не зможе потрапити на територію аеропорту, аби попросити про захист.

Евакуювати афганських дітей без батьків також навряд чи можливо, оскільки діти можуть полетіти до США лише з батьками-заявниками, яким схвалили імміграційну візу.

Точної інформації про подальшу долю дітей, яких передали за паркан — немає. Речники Білого дому, Пентагону та Держдепартаменту США поки не прокоментували такі факти.

З початку липня США евакуювали з Афганістану 80 тисяч американських громадян, постійних резидентів США та афганських союзників, які допомагали військовим під час 20-річної війни (особливо – перекладачів). З 14 серпня (дати активного наступу талібів) евакуювали приблизно 30 тисяч осіб. А за останню добу, 19 серпня, приблизно 5,7 тисячі осіб.

Наразі в транзитному центрі аеропорту Кабула є, щонайменше, 6 тисяч осіб, які очікують евакуації в США.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.