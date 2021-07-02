Американські військовослужбовці в п'ятницю, 2 липня, залишили одну з найбільших баз в Афганістані в рамках виводу військ.

Про це повідомили в міністерстві оборони США.

“Всі американські військові та військовослужбовці НАТО залишили авіабазу Баграм”, – сказав представник Пентагону.

Авіабаза Баграм знаходиться в 65 км на північ від Кабулу. Тепер американських військових немає на головному аеродромі Афганістану. Як правило, його використовували для ударів з повітря по талібах та інших радикальних ісламських угрупованнях під час 20-річної війни в Афганістані.

Базу передали на баланс Міністерству оборони Афганістану.

Наразі в Пентагоні розраховують, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.