Американські засоби масової інформації не звернули увагу на візит президента України Володимира Зеленського до США, оскільки наразі головні теми в країні - Афганістан та коронавірус.

#Букви проаналізували, які теми цікавили американців.

З 30 серпня президент України Володимир Зеленський знаходиться в США з офіційним візитом. Його головна зустріч, з американським лідером Джо Байденом, запланована на 1 вересня. Однак, її переносили двічі.

Спочатку її перенесли з 30 на 31 серпня, а потім – на 1 вересня.

Загалом, вперше зустріч Байдена та Зеленського анонсували 21 липня.

“Президент Байден з нетерпінням чекає, аби привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року”, — оголосила тоді речниця Білого дому Джен Псакі.

Після цього про домовленість провести зустріч двох президентів повідомили й у Зеленського.

До цього, в червні очікувалося, що зустріч Байдена та Зеленського відбудеться в кінці липня. В середині липня повідомляли, що візит Зеленського до США може відбутися цього літа, але дату не було узгоджено.

Попри те, що зустріч Зеленського та Байдена так довго чекали в Україні – на неї майже не звернули головні ЗМІ США.

#Букви проаналізували вісім популярних американських та світових англомовних медіа щодо теми візиту Зеленського до США.

Це такі ЗМІ, як:

The New York Times

CNN

The Washington Post

Financial Times

USA TODAY

CBS News

Fox News Channel

CNBC

Ми звернули увагу на головну сторінку сайту кожного ЗМІ, а також шукали матеріали з прізвищем українського президента (Zelensky).

The New York Times. В серпні видання згадувало про Зеленського тричі. Це один матеріал про книгу щодо президентства Трампа, авторська колонка про “Північний потік – 2” та один – присвячений зустрічі Байдена та Зеленського.

На головній сторінці сайту основна тема – закінчення 20-річної війни в Афганістані. Однак, матеріал про зустріч Байдена й Зеленського серед “головних”.

Дещо інша головна сторінка американського телеканалу CNN. Основні теми – виведення американських військ з Афганістану, звернення президента США Джо Байдена до нації з приводу закінчення 20-річної війни в Афганістані, поширення коронавірусу, вакцинація проти коронавірусу, наслідки урагану “Іда”. Про візит Зеленського до США на головній сторінці не згадують.

Якщо зайти в пошук по сайту, то він взагалі не дає результатів.

На першій сторінці сайту газети The Washington Post тема Афганістану. Про візит Зеленського не згадали.

Пошук сайтом не видав “свіжих матеріалів”. Однак, є матеріали про очікування Зеленського від зустрічі з Байденом, необхідність перезавантаження американо-українських відносин, про введення санкцій проти Андрія Деркача і подібні.

Міжнародне видання Financial Times. В пошуку є два нових матеріали про зеленського та його візит до США: “Зустріч Джо Байдена та України – перевірка обіцянок Америки” та “Україна відчуває холод зовнішньої політики Байдена”.

На головній сайту – тема Афганістану.

На головній сайту USA TODAY – закінчення війни в Афганістані, звернення Джо Байдена до нації, наслідки урагану “Іда” та вакцинація населення проти коронавірусу.

Матеріалів про зустріч Байдена із Зеленським чи візит українського президента в США – немає.

Американський телеканал CBS News не писав про візит Зеленського до США. На головній сайту – закінчення війни в Афганістані на наслідки урагану “Іда”.

Республіканський телеканал Fox News Channel зайнятий критикою Байдена та Білого дому у зв’язку з виведенням американських військ з Афганістану, тому на візит Зеленського тут увагу не звернули. В пошуку більшість матеріалів із прізвищем президента України пов’язані з Трампом та процесом імпічменту.

Про запланований візит Зеленського до Вашингтону ще 21 липня написав американський телеканал CNBC.

Після цього матеріалів про зеленського не було.

На головній сайту – закінчення війни в Афганістані, коронавірус, ринок акцій.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з президентом Джо Байденом.