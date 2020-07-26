Про це повідомляє американський телеканал Fox News.
Через 40 хвилин після закриття будівлі, слюсар зламав задні двері і туди увійшли люди з емблемами Держдепартаменту США на одязі.
До обшуків в консульстві фіксувалася активна діяльність: працівники консульства вантажили речі, викидали мішки зі сміттям. За словами очевидців, вони щось палили.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що ця будівля консульства – “центр шпигунської діяльності Комуністичної партії Китаю”.
Раніше в США пояснили закриття китайського генерального консульства в Х’юстоні необхідністю захистити інтелектуальну власність і приватну інформацію США.
За словами президента США Дональда Трампа, в перспективі можуть бути закриті й інші генеральні консульства КНР.
У США є ще посольство в Пекіні, а також залишаються чотири консульства на території Китаю – в Шанхаї, Гуанчжоу, Шеньяні та Ухані. Також є консульство в Гонконгу, як китайській території.
Закрите консульство в Ченду займалося моніторингом ситуації в Тибеті та інших районах на південному заході, населених неетнічні китайськими меншинами, які Пекін вважає особливо уразливими.
- 22 липня міністерство юстиції США звинуватило двох китайських громадянам в спробі викрасти дані про розробку вакцин від коронавируса. З цією метою зловмисники зламали комп’ютерні системи сотень організацій, в тому числі урядових.