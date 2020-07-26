Американські поліцейські і співробітники ФБР оточили і обшукали порожню будівлю китайського консульства в Х'юстоні. Його закрили кілька днів тому.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Через 40 хвилин після закриття будівлі, слюсар зламав задні двері і туди увійшли люди з емблемами Держдепартаменту США на одязі.

До обшуків в консульстві фіксувалася активна діяльність: працівники консульства вантажили речі, викидали мішки зі сміттям. За словами очевидців, вони щось палили.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що ця будівля консульства – “центр шпигунської діяльності Комуністичної партії Китаю”.

Раніше в США пояснили закриття китайського генерального консульства в Х’юстоні необхідністю захистити інтелектуальну власність і приватну інформацію США.

За словами президента США Дональда Трампа, в перспективі можуть бути закриті й інші генеральні консульства КНР.

У США є ще посольство в Пекіні, а також залишаються чотири консульства на території Китаю – в Шанхаї, Гуанчжоу, Шеньяні та Ухані. Також є консульство в Гонконгу, як китайській території.

Закрите консульство в Ченду займалося моніторингом ситуації в Тибеті та інших районах на південному заході, населених неетнічні китайськими меншинами, які Пекін вважає особливо уразливими.