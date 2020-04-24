Дослідники з американського Національного центру аналізу та протидії біологічному захисту (NBACC) встановили, що період напіврозпаду частинок коронавірусу COVID-19 при 21 - 24 градусах тепла і високій вологості може становити дві хвилини.

Результати дослідження презентував радник міністерства внутрішньої безпеки з питань науки і технологій Білл Брайант під час брифінгу в Білому домі.

Він пояснив, що вчені визначили, при яких температурах скорочується тривалість “функціонування” частинок SARS-CoV-2 на поверхні.

В якості частинки досліджували вірус в краплі слини, а як поверхню – нержавіючу сталь і дверну ручку.

Вчені встановили, що випромінювання, що випускається ультрафіолетом, пошкоджує гени вірусу і обмежує його здатність до розмноження.

У теплу пору року період напіврозпаду значно скорочується. Так, при прямому сонячному світлі і високій вологості (80%) COVID-19 живе на поверхнях – до 2 хвилин, а без впливу сонячного світла – до 6 годин. Якщо ж частка залишається в повітрі при вологості 20%, то гине за півтори хвилини. Такі висновки було зроблено на основі дослідження вірусної частинки, яка виявилася на поверхні в краплі слини людини.

“Період напіврозпаду вірусу в крапельці слини на поверхні при температурі 21-23 градуси за Цельсієм, вологості 20% і при відсутності сонця складе 18 годин, а в тих же умовах, але при вологості 80% – 6 годин. При температурі в 35 градусів за Цельсієм і вологості 80% піврозпад прискориться до 1 години, а при температурі 21-23 градуси, вологості 80% і в літню пору – до 2 хвилин”, – заявив радник міністра.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/dCllm9QbNQ — The White House (@WhiteHouse) April 23, 2020

На відео з 20 хвилини

Вчені встановили, що швидкість напіврозпаду вірусу залежить також і від рівня вологості. Тобто при високій температурі, але різних рівнях вологості, коронавірус буде “жити” різну кількість часу.

Так, час напіврозпаду на поверхні становить 6 годин при вологості 80%, і 18 годин при вологості 20%. При цьому, тривалість існування вірусу в повітрі, при рівні вологості в 20%, складе близько 60 хвилин.

Доповнюючи сказане, президент США Дональд Трамп зазначив, що вірус краще виживає в холодному й сухому середовищі і гірше – в теплому і вологому.

Результати дослідження та їх ефективність ще потрібно довести. Вони не доводять, що влітку кількість хворих COVID-19 зменшиться. Але, як зазначив Брайант, саме тепла погода в літній час створить середовище, в якому “передача вірусу буде мінімізована”.

Віце-президент США Майк Пенс зазначив, що результати дослідження дозволять владі штатів грамотніше планувати поетапне повернення до повсякденного життя після скасування обмежувальних карантинних заходів.