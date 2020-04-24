Результати дослідження презентував радник міністерства внутрішньої безпеки з питань науки і технологій Білл Брайант під час брифінгу в Білому домі.
Він пояснив, що вчені визначили, при яких температурах скорочується тривалість “функціонування” частинок SARS-CoV-2 на поверхні.
В якості частинки досліджували вірус в краплі слини, а як поверхню – нержавіючу сталь і дверну ручку.
Вчені встановили, що випромінювання, що випускається ультрафіолетом, пошкоджує гени вірусу і обмежує його здатність до розмноження.
У теплу пору року період напіврозпаду значно скорочується. Так, при прямому сонячному світлі і високій вологості (80%) COVID-19 живе на поверхнях – до 2 хвилин, а без впливу сонячного світла – до 6 годин. Якщо ж частка залишається в повітрі при вологості 20%, то гине за півтори хвилини. Такі висновки було зроблено на основі дослідження вірусної частинки, яка виявилася на поверхні в краплі слини людини.
“Період напіврозпаду вірусу в крапельці слини на поверхні при температурі 21-23 градуси за Цельсієм, вологості 20% і при відсутності сонця складе 18 годин, а в тих же умовах, але при вологості 80% – 6 годин. При температурі в 35 градусів за Цельсієм і вологості 80% піврозпад прискориться до 1 години, а при температурі 21-23 градуси, вологості 80% і в літню пору – до 2 хвилин”, – заявив радник міністра.
LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/dCllm9QbNQ
— The White House (@WhiteHouse) April 23, 2020
На відео з 20 хвилини
Вчені встановили, що швидкість напіврозпаду вірусу залежить також і від рівня вологості. Тобто при високій температурі, але різних рівнях вологості, коронавірус буде “жити” різну кількість часу.
Так, час напіврозпаду на поверхні становить 6 годин при вологості 80%, і 18 годин при вологості 20%. При цьому, тривалість існування вірусу в повітрі, при рівні вологості в 20%, складе близько 60 хвилин.
Доповнюючи сказане, президент США Дональд Трамп зазначив, що вірус краще виживає в холодному й сухому середовищі і гірше – в теплому і вологому.
Результати дослідження та їх ефективність ще потрібно довести. Вони не доводять, що влітку кількість хворих COVID-19 зменшиться. Але, як зазначив Брайант, саме тепла погода в літній час створить середовище, в якому “передача вірусу буде мінімізована”.
Віце-президент США Майк Пенс зазначив, що результати дослідження дозволять владі штатів грамотніше планувати поетапне повернення до повсякденного життя після скасування обмежувальних карантинних заходів.
- Деякі штати США можуть почати пом’якшення карантинних заходів вже 4 травня.