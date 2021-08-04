Тисячі американських службовців прикордонної служби змушені будуть носити спеціальні натільні камери, аби спостерігати за можливими порушеннями під час служби на кордоні.

Про це повідомили інсайдери, посилаючись на внутрішній документ Конгресу.

В серпні натільні камери почнуть використовувати прикордонники в деяких частинах Техасу та Нью-Мексико. Восени та взимку нововведення почне діяти в долині Ріо-Гранде в Техасі, Каліфорнії, Вермонті та Аризоні.

Захисники прав іммігрантів погодились з такою ініціативою. Вони вважають потрібним посилити нагляд за прикордонниками. Вони стверджують, що завдяки камерам можна буде спостерігати як прикордонники поводяться з іммігрантами, чи використовують при цьому надмірну силу та расистські висловлювання.

За використання натільних камер виступили також в профспілці прикордонників. На їх думку, вони можуть допомогти в розслідування кримінальних справ щодо нелегальних іммігрантів й покажуть, що агенти діють професійно.

До цього американський союз захисту громадянських свобод та інших організацій давно закликали прикордонників використовувати камери для посилення підзвітності після кількох випадків, коди співробітники прикордонної служби застрілили підозрюваних.

В Службі митного і прикордонного контролю США (CBP) будуть збирати та зберігати всі отримані матеріали. Важливі відео можна буде зберігати до 75 років. Неважливі відео будуть видаляти з системи через 180 днів.

Ще в вересні 2020 року в CBP підписали контракт з компанією Axon Enterprises на 13 мільйонів доларів, аби придбати камери для 3,8 тисячі прикордонників та під’єднати їх до спеціальної системи зберігання даних.

Лише минулими вихідними в пункті прикордонного пропуску в долині Ріо-Гранде повідомили про 20 тисяч арештів нелегальних мігрантів. У червні було затримано понад 50 тисяч родин нелегальних мігрантів. У травні таких було майже 41 тисяча.