Американський бізнесмен родом з Мукачева Алекс Ровт подав позов до суду США на народного депутата від фракції "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Про це повідомив колишній народний депутат Геннадій Москаль на своїй сторінці в Facebook.

“За свою брехню Дубінський відповідатиме й перед американським судом. Вірний “слуга народу” і Ігоря Коломойського нардеп Олександр Дубінський, незважаючи на позицію партії щодо недопущення фейків і дезінформації, продовжив їх розповсюджувати щодо громадянина США Алекса Ровта та громадянина Угорщини Імре Пака — цього разу вже на телеканалі “1+1” (програми “Гроші” та “Дубінізми” за 3 лютого)”, – йдеться в повідомленні.

Москаль зазначив, що інтереси Алекса Ровта, який вже звернувся до суду, буде представляти він.

“Повідомляю, що Алекс Ровт звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності, а також спростування недостовірної інформації й щодо дезінформації, викладеної нещодавно на телеканалі “1+1″ у вказаних передачах”, – пояснив він.

Крім самого Дубінського, співвідповідачами у справі є й автори програми “Гроші” та канал “1+1”.

“Також повідомляю, що з аналогічним позовом Алекс Ровт звернувся і до суду в США, оскільки громадяни цієї країни мають право на судовий захист в тому числі й стосовно правопорушень, скоєних стосовно них в інших країнах”, – наголосив Москаль.

Слід зазначити, що Дубінський у своїй програмі “Дубінізми” від 3 лютого заявив, що люди Ровта нібито пропонували 5 мільйонів доларів хабара голові Фонду держмайна за директора Одеського припортового заводу (ОПЗ).

(На відео з 14:55)

ДОВІДКА. Алекс Ровт – українсько-американський підприємець єврейського походження. Народився в місті Мукачеві в сім’ї службовця. У 1973 році переїхав до Угорщини на постійне місце проживання. У 1985 році емігрував з Угорщини до США, де проживає і нині. Деякий час працював у фірмі “Мілмард”, у ювелірній фірмі, потім відкрив власний ресторан. Нині він — президент компанії “IBE Trade Corp” у Нью-Йорку з виробництва й реалізації мінеральних добрив. Мільярдер, один з найбагатших людей світу за рейтингом Forbes.