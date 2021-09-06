Garmin презентувала нові топографічні карти "Дороги Росії. РФ. ТОПО". В оновленні Кримський півострів названий "Республика Крым". Крім цього, компанія позначає Крим "російським" системно.

Про це повідомляють #Букви.

Американська компанія Garmin Ltd., яка спеціалізується на виготовлені GPS-навігаційної техніки, спортивних годинників та карт, оновила топографічні карти “Дороги Росії. РФ. ТОПО”. При цьому було оновлено карти Криму.

На російському сайті незаконно анексований півострів компанія називає “Республика Крым” нарівні з іншими республіками в складі Російської Федерації.

На українському сайті компанії Крим так само позначений у складі Росії. Ось, до прикладу, опис товару “Карта HXEU063R Дніпра, Дуная, Південного Буга, Чорного та Азовського морів + Босфор та Дарданелли”:

Крім цього, Крим позначений у складі Росії і в описах товарів на версії сайту для Великої Британії та США:

Користувачі соцмереж обурюються та заявляють про відмову від товарів та послуг компанії.

На сторінці Garmin Russia розпочався флешмоб. Користувачі масово нагадують про те, що Крим — це Україна: