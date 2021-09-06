Про це повідомляють #Букви.
Американська компанія Garmin Ltd., яка спеціалізується на виготовлені GPS-навігаційної техніки, спортивних годинників та карт, оновила топографічні карти “Дороги Росії. РФ. ТОПО”. При цьому було оновлено карти Криму.
На російському сайті незаконно анексований півострів компанія називає “Республика Крым” нарівні з іншими республіками в складі Російської Федерації.
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На українському сайті компанії Крим так само позначений у складі Росії. Ось, до прикладу, опис товару “Карта HXEU063R Дніпра, Дуная, Південного Буга, Чорного та Азовського морів + Босфор та Дарданелли”:
Крім цього, Крим позначений у складі Росії і в описах товарів на версії сайту для Великої Британії та США:
Користувачі соцмереж обурюються та заявляють про відмову від товарів та послуг компанії.
На сторінці Garmin Russia розпочався флешмоб. Користувачі масово нагадують про те, що Крим — це Україна:
- Напередодні фінська державна телерадіокомпанія Yle виправила карту, на якій незаконно анексований Крим був позначений як частина Росії. До помилки увагу журналістів привернуло українське посольство.