Американська компанія-виробник спортивного одягу New Balance виграла суд у Китаї у справі про порушення авторських прав.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Суд району Хуанпу в Шанхаї задовольнив позов New Balance проти двох китайських компаній.

Згідно з матеріалами справи, відповідачі – виробник взуття New Barlun із провінції Фуцзянь і його дистриб’ютор Shanghai Shiyi Trade – продавали підробки продукції New Balance.

При цьому китайський взуттєвий виробник копіював логотип New Balance з характерною літерою N.

Підробки поширювали в невеликих містах Китаю за ціну вдвоє меншу, ніж вартість оригінальних виробів.

Китайський суд присудив New Balance 25 млн юанів відшкодування збитку (це близько 3,9 млн доларів США).

Як наголошує Financial Times, зазначена компенсація “є однією з найбільших”, які будь-коли присуджувалися в Китаї іноземному бренду в рамках боротьби за товарний знак проти місцевих порушників авторських прав.

Юридична перемога New Balance відбулася на тлі прагнення Пекіна поліпшити свої досить напружені відносини з Вашингтоном після інавгурації новообраного президента США Джо Байдена. Крадіжка інтелектуальної власності була серйозною проблемою у відносинах між двома країнами.

“Уряд Китаю дав потужний сигнал про те, що він серйозно ставиться до захисту інтелектуальної власності. Це ключ до залучення іноземних інвестицій, яких Китай все ще гостро потребує”, – заявив у коментарі журналістам Ву Юйхен, партнер юридичної фірми DeHeng в Ченду, який спеціалізується на захисті товарних знаків.

За словами юриста, в Китаї місцеві порушники авторських прав мало побоювалися наслідків, оскільки за підсумками судових спорів зазвичай платили менше ніж 1 млн юанів шкоди. Це незначна сума в порівнянні з величезним прибутком таких компаній, що може досягати 100 млн юанів на рік.

Але все може істотно змінитися, якщо ціна за порушення різко зросте. Поки незрозуміло, наскільки суворо контрольована державою судова система Китаю слідуватиме стандартам, встановленим у справі New Balance.

Юристи пояснили виданню, що чимало судів у КНР можуть неохоче накладати суворі покарання на виробників контрафактних товарів через побоювання підірвати економічне зростання (оскільки такі компанії часто є великими роботодавцями).

Варто зазначити, що бренд New Balance не вперше судиться з китайськими компаніями, зокрема з New Barlun, через підробки своєї продукції. Так, американська компанія подавала позов до китайського суду у 2016 році проти New Barlun і змогла відсудити 1,7 млн доларів США компенсації.

ДОВІДКА. New Balance Athletic Shoe, Inc. (NBAS), більш відома як New Balance – американський виробник спортивного одягу, який базується в Брайтоні, одному з районів Бостона (штат Массачусетс, США). Компанія була заснована в 1906 році як “New Balance Arch Support Company” і стала одним із найбільших світових виробників спортивного одягу, взуття та інвентарю.