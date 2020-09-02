Американський дипломат Курт Волкер, який раніше працював спеціальним представником Державного департаменту США з питань України, знайшов роботу в нашій країні. Він увійшов до складу ради директорів компанії BGS Rail, яка займається залізничними перевезеннями вантажів.

Про призначення Волкера повідомили на офіційному сайті компанії.

Волкер працює в українській компанії BGS Rail з 1 вересня. Також він буде працювати радником голови ради директорів материнської компанії Avia Solutions Group.

У BGS Rail розраховують, що робота у них Волкера дозволить “домогтися успіху в розробці і реалізації планів зростання, які збільшать прямі іноземні інвестиції і буде сприяти створенню нових робочих місць на українському ринку”.

Нагадаємо, Волкер був спецпредставником Держдепу з питань України з липня 2017 року. Він пішов у відставку на тлі скандалу через розшифровки телефонної розмови президентів США і України – Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Це сталося у вересні 2019 року.

Довідка. BGS Rail – це дочірня компанія литовської Baltic Ground Services. Вона надає напіввагони, криті вагони і зерновози в довгострокову оренду для перевезення вугілля, руди, щебеню, металопрокату, дерева і зерна. BGS Rail працює в Україні з 2018 року.