У Чорне море йде американський ракетний есмінець USS Roosevelt, щоб взяти участь в операції із забезпечення безпеки на морі з союзниками та партнерами НАТО.

Про це повідомляється на сайті Шостого флоту США.

“Есмінець з керованими ракетами типу Arleigh Burke USS Roosevelt (DDG 80) почав свій міжнародний транзит в північному напрямку до Чорного моря для проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі з союзниками й партнерами по НАТО в регіоні”, – йдеться у повідомленні.

Корабель ВМС США відвідає Чорне море вшосте з початку 2020 року.

Відзначається, що дії есмінця в Чорному морі зміцнять оперативну сумісність з союзниками та партнерами по НАТО і продемонструють колективну рішучість забезпечити безпеку Чорного моря у рамках операції Атлантична рішучість (Atlantic Resolve).

USS Roosevelt разом з есмінцями ВМС США USS Porter, USS Donald Cook і USS Ross розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі у місті Рота. Він оснащений крилатими ракетами Tomahawk і системою протиракетної оборони Aegis. Есмінці призначені для підтримки інтегрованої архітектури протиповітряної оборони НАТО.