Американський фондовий ринок обвалився на $1,7 трлн за два дні через коронавірус

Про це повідомляє американський канал CNBC.
Відзначається, що акції продовжують падати на тлі відходу інвесторів від ризикованих активів через загальне занепокоєння стосовно сповільнення темпів зростання світової економіки, яке у свою чергу спричинено китайським атиповим коронавірусом.
Зокрема, дводенна втрата в розмірі 6,3% стала найбільшою з 2015 року, коли Китай знецінив юань через торгову війну зі Сполученими Штатами Америки.
Повідомляється, що у вівторок, 25 лютого, індекс Dow Jones Industrial Average впав на 900 пунктів, а в понеділок, 24 лютого, на 1000 пунктів.
Також зменшилася й прибутковість облігацій. Наприклад, прибутковість 10-річних скарбничих облігацій впала до рекордно низьких показників.
Крім того, новий китайський коронавірус обвалив ринки нафти й газу.
Нагадаємо, що від коронавірусу помер перший громадянин Франції.
- Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
- Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар на слуханнях у комітеті з асигнувань заявив, що розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена через рік.