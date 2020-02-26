Американський фондовий ринок обвалився на $1,7 трлн за два дні через коронавірус

Через китайський коронавірус американський фондовий ринок обвалився на $1,7 трильйона за два дні.

Про це повідомляє американський канал CNBC.

Відзначається, що акції продовжують падати на тлі відходу інвесторів від ризикованих активів через загальне занепокоєння стосовно сповільнення темпів зростання світової економіки, яке у свою чергу спричинено китайським атиповим коронавірусом.

Зокрема, дводенна втрата в розмірі 6,3% стала найбільшою з 2015 року, коли Китай знецінив юань через торгову війну зі Сполученими Штатами Америки.

Повідомляється, що у вівторок, 25 лютого, індекс Dow Jones Industrial Average впав на 900 пунктів, а в понеділок, 24 лютого, на 1000 пунктів.

Також зменшилася й прибутковість облігацій. Наприклад, прибутковість 10-річних скарбничих облігацій впала до рекордно низьких показників.

Крім того, новий китайський коронавірус обвалив ринки нафти й газу.

Нагадаємо, що від коронавірусу помер перший громадянин Франції.