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Американський фондовий ринок обвалився на $1,7 трлн за два дні через коронавірус

Через китайський коронавірус американський фондовий ринок обвалився на $1,7 трильйона за два дні.

Середа, 26 лютого 2020, 18:55

Про це повідомляє американський канал CNBC.

Відзначається, що акції продовжують падати на тлі відходу інвесторів від ризикованих активів через загальне занепокоєння стосовно сповільнення темпів зростання світової економіки, яке у свою чергу  спричинено  китайським атиповим коронавірусом.

Зокрема, дводенна втрата в розмірі 6,3% стала найбільшою з 2015 року, коли Китай знецінив юань через торгову війну зі Сполученими Штатами Америки.

Повідомляється, що у вівторок, 25 лютого, індекс Dow Jones Industrial Average впав на 900 пунктів, а в понеділок, 24 лютого, на 1000 пунктів.

Також зменшилася й  прибутковість облігацій. Наприклад, прибутковість 10-річних скарбничих  облігацій впала до рекордно низьких показників.

Крім того, новий китайський коронавірус обвалив ринки нафти й газу.

Нагадаємо, що від коронавірусу помер перший громадянин Франції.

  • Станом на середу, 26 лютого, кількість тих,  що заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
  • Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар на слуханнях у  комітеті з асигнувань заявив, що розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена через рік.
Теги: рынок, коронавірус, обвал, США

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