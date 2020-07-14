На тлі протестів проти расизму команда американського футболу Washington Redskins має намір відмовитися від використання цієї назви і логотипу з індіанцем.

Про це йдеться в заяві клубу. “3 липня ми оголосили про початок ретельного перегляду назви команди. У рамках цього процесу ми хочемо тримати наших спонсорів, фанатів і спільноту в курсі ходу наших думок у міру нашого просування вперед. Сьогодні ми оголошуємо, що після завершення перегляду ми відмовимося від назви і логотипу Redskins“, — йдеться в заяві. Власник команди Ден Шнайдер та тренер Рон Рівера ведуть спільну роботу з розробки нового підходу до назви і дизайну команди, які “покращать репутацію франшизи та надихнуть спонсорів, шанувальників і спільну на наступні 100 років”.

Історія назви та логотипу Washington Redskins

Клуб Washington Redskins (в перекладі — “червоношкірі”) був заснований в 1932 році. Свій перший сезон команда відіграла під назвою Boston Braves (“Відважні індіанські воїни Бостона”), за аналогією з місцевою бейсбольною командою, на стадіоні якої футболісти виступали.

У 1933 році клуб отримав власний стадіон і був перейменований на Boston Redskins, 4 роки по тому — в Washington Redskins. Рішення про перейменування команди було пов’язано, зокрема, з тим, що тренер команди Вільям Дітц за походженням був індіанцем з народу сіу. Деякі відомі гравці команди також за походженням були індіанцями.

У тому ж 1937 році з’явився перший логотип команди, на якому був зображений індіанець. Протягом останніх восьми десятиліть логотип команди змінювався 8 разів. Були й спроби відмовитися від зображення індіанця.

Критика на адресу команди

Дискусії щодо того, чи є ці назва та логотип команди образливими для корінних народів США спалахували час від часу протягом всієї історії клубу.

Перед виступами Washington Redskins неодноразово проводилися акції протесту, учасники яких вимагали змінити назву і відмовитися від використання індіанця як персонажа-талісмана.

Написи на плакатах: “Я — не твій талісман”, “Час змінити”, “Ні використанню корінних жителів як талісман”.

Ще кілька років тому позиція клубу була однозначною — можливість зміни назви і логотипу навіть не розглядалася.

У лютому 2013 року 10 членів Конгресу надіслали лист власнику клубу з проханням змінити ім’я, оскільки воно є образливим для корінних американців. У відповідь власник клубу Шнайдер сказав в інтерв’ю USA Today:

“Ми ніколи не змінимо назву команди. Ми ніколи не зрадимо ім’я. Це так просто. НІКОЛИ — ви можете написати це великими літерами”.

Ситуація змінилася в 2020 році, коли по всій країні спалахнули протести проти расизму, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Одразу кілька прямих спонсорів команди виступили за зміну назви, а ряд рітейлерів (Amazon, Nike, Walmart і інші) припинили продажі товарів Redskins в своїх магазинах і веб-сайтах.

Тоді власники клубу ухвалили рішення розглянути питання про можливу зміну назви. На думку бізнес-експертів, відмова від некоректних назв для спортивних команд приносить довгострокову фінансову вигоду для їх власників.