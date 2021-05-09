Американський крейсер USS Monterey у міжнародних водах Північного Аравійського моря затримав судно зі зброєю російського виробництва.

Про це повідомляється у Twitter п’ятого флоту ВМС США.

“Тисячі незаконних озброєнь були перехоплені ракетним крейсером USS Monterey у міжнародних водах Північного Аравійського моря 6-7 травня. Склад озброєння включав сучасні протитанкові керовані ракети російського виробництва і китайські штурмові гвинтівки типу 56”, – йдеться у повідомленні.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7. Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

Фото: U.S. 5th Fleet

Усю зброю вилучили, екіпаж судна допитали та відпустили. Наразі з’ясовуються постачальник та отримувачі зброї.