Про це повідомляється у Twitter п’ятого флоту ВМС США.

“Тисячі незаконних озброєнь були перехоплені ракетним крейсером USS Monterey у міжнародних водах Північного Аравійського моря 6-7 травня. Склад озброєння включав сучасні протитанкові керовані ракети російського виробництва і китайські штурмові гвинтівки типу 56”, – йдеться у повідомленні.

Фото: U.S. 5th Fleet

Усю зброю вилучили, екіпаж судна допитали та відпустили. Наразі з’ясовуються постачальник та отримувачі зброї.