Про це повідомляє Reuters.
Вакцинацію третьою дозою планували розпочати 20 вересня, якщо її схвалить регулятор. Це стосувалося пацієнтів віком від 16 років.
Пропозицію підтримали лише двоє учасників обговорення. 16 були проти.
На думку представників FDA, бустерна доза вакцини Pfizer справді могла б поліпшити імунітет, але вона не потрібна для підвищення рівня захисту проти коронавірусу.
Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден збираються отримати по третій (бустерній) дозі вакцини проти коронавірусу, щойно це буде можливо.
13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом. Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити принаймні через 28 днів після другого щеплення (людям з ослабленим імунітетом). На думку регулятора, іншим групам громадян наразі досить двох доз вакцин.
Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.
- У Вашингтоні (округ Колумбія, США) запроваджують обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 для всіх державних службовців місцевого рівня.