В Управлінні з нагляду за харчовими продуктами та медикаментами США (FDA) не підтримали введення бустерної, третьої, дози вакцини проти коронавірусу препаратом Pfizer.

Про це повідомляє Reuters.

Вакцинацію третьою дозою планували розпочати 20 вересня, якщо її схвалить регулятор. Це стосувалося пацієнтів віком від 16 років.

Пропозицію підтримали лише двоє учасників обговорення. 16 були проти.

На думку представників FDA, бустерна доза вакцини Pfizer справді могла б поліпшити імунітет, але вона не потрібна для підвищення рівня захисту проти коронавірусу.

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден збираються отримати по третій (бустерній) дозі вакцини проти коронавірусу, щойно це буде можливо.

13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом. Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити принаймні через 28 днів після другого щеплення (людям з ослабленим імунітетом). На думку регулятора, іншим групам громадян наразі досить двох доз вакцин.

Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.