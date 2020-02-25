Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.
Таліб повідомив, що його атакували “фанати російського репу”.
“Мене тролять фанати російського репу, які відкрито постять нацистську пропаганду. Російська хіп-хоп сцена жахливо расистська. Її очолюють расисти”, – заявив він.
Пізніше він опублікував фото російського репера Віктора Гевіксмана, більш відомого під сценічними псевдонімами СД.
“Я знайшов фотографію російського репера-расиста, який зараз тролить мене. Він показує нацистське вітання. Це огидно, враховуючи, як нацисти ставилися до росіян”, – прокоментував він публікацію.
Репер також опублікував фото Тіматі, який є засновником і власником лейблу Black Star Inc, на тлі нацистського прапора. А також його фото з президентом Росії Володимиром Путіним.
“Цей російський репер-нацист Тіматі входить в групу під назвою Black Star”, – написав він.
- Раніше російські репери Тіматі і Гуф представили спільний кліп “Москва”, через який розгорівся масштабний скандал.