Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.

Таліб повідомив, що його атакували “фанати російського репу”.

“Мене тролять фанати російського репу, які відкрито постять нацистську пропаганду. Російська хіп-хоп сцена жахливо расистська. Її очолюють расисти”, – заявив він.

Пізніше він опублікував фото російського репера Віктора Гевіксмана, більш відомого під сценічними псевдонімами СД.

“Я знайшов фотографію російського репера-расиста, який зараз тролить мене. Він показує нацистське вітання. Це огидно, враховуючи, як нацисти ставилися до росіян”, – прокоментував він публікацію.

Репер також опублікував фото Тіматі, який є засновником і власником лейблу Black Star Inc, на тлі нацистського прапора. А також його фото з президентом Росії Володимиром Путіним.

“Цей російський репер-нацист Тіматі входить в групу під назвою Black Star”, – написав він.