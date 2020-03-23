Про це повідомила пресслужба політика в Twitter.

Як уточнюється в повідомленні, сенатор почуває себе добре і перебуває на карантині. Політик здав тест в якості запобіжного заходу, так як відвідував різні заходи і подорожував.

“Будь-яких симптомів не було, тест був зроблений в якості запобіжного заходу через часті поїздки і заходи сенатора”, – йдеться у повідомленні.

За словами сенатора, він не в курсі, чи контактував із зараженими людьми.

Пол припускає, що повернеться в Сенат після карантину.