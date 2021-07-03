Американський сенатор від Республіканської партії Тед Круз вимагає ввести санкції проти будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2". Аби досягти мети, він блокує ключові призначення в Держдепартамент.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

В Сенаті повинні затвердити 13 кандидатів на ключові посади в Держдепі. Однак Круз все блокує. Він, як сенатор, має право на те, аби відкласти розгляд питань щодо призначення кандидатів.

Круз заявив, що його дії спрямовані на те, аби “змусити адміністрацію президента США Джо Байдена більш жорстко протидіяти будівництву російського газопроводу”.

Чотири інсайдери розповіли, що серед кандидатів, призначення яких заблокував Круз, Бретт Холмгрен (кандидат на пост помічника держсекретаря США з питань розвідки) та Даніель Крітенбрінк (кандидат на пост помічника держсекретаря США з питань Східної Азії та Тихого океану). Також він заблокував призначення як мінімум чотирьох чиновників.

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу.

У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.