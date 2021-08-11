Американський сенатор Тед Круз, як і обіцяв місяць тому, заблокував дипломатичні призначення до Державного департаменту США через те, що американський уряд скасував санкції проти "Північного потоку - 2".

Про це повідомляє американське видання The Hill.

В середу американські сенатори встигли затвердити тільки кандидатуру Уена Салазара на пост посла США в Мексиці. Затвердження всіх інших кандидатів на дипломатичні посади заблокував Круз.

Для цього сенатор використав спеціальні процедурні інструменти. Таким чином він виразив протест проти скасування санкцій стосовно будівництва трубопроводу “Північний потік – 2”.

“Всім сенаторам прекрасно відомо, чому кандидатів не затвердили… причина в тому, що адміністрація Байдена наразі відкрито кидає виклик Конгресу США… Володимир Путін (російський президент) прагне завершити будівництво трубопроводу. Якщо це станеться, Путін отримає мільярди доларів, які зможе використовувати для злонамірених дій в Європі та цілому світі”, – прокоментував Круз.

Сенатор пояснив, що перестане блокувати призначення, якщо Сенат ухвалить закон, яким буде введено санкції відносно російського трубопроводу.

Минулого місяця США та Німеччина підписали угоду, яка передбачає, що сторони домовилися працювати по двосторонніх каналах, аби забезпечити готовність США та Євросоюзу чинити спротив негативним діям Росії. Зокрема якщо РФ намагатиметься використовувати газ як енергетичну зброю чи здійснить подальші агресивні дії щодо України, Німеччина має відреагувати на національному рівні та вимагатиме таких же ефективних методів впливу від ЄС.

США і Німеччина дійшли згоди, що в інтересах України та Європи транзит російського газу через нашу країну має тривати після 2024 року.

З огляду на викладене Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу задля уможливлення продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну на термін до 10 років (до 2034 року).

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладання двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була зупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.