Американський штат Міссурі подав позов до влади Китаю через виникнення пандемії коронавірусу COVID-19, яка призвела до загибелі людей і серйозних економічних втрат.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міссурі став першим американським штатом, що здійснив подібний крок.

Цивільний позов був поданий до федерального суду штату Міссурі генпрокурором штату Еріком Шміттом. Він адресований китайській владі, комуністичній партії Китаю, низці міністерств і чиновників.

Шмітт звинуватив КНР у тому, що влада країни приховувала інформацію про поширення коронавірусу, заперечувала, що COVID-19 передається від людини до людини, переслідувала лікарів, які розповідали про захворювання, а також дозволила мільйонам людей вступити в контакт із вірусом, що спровокувало пандемію.

Генпрокурор зазначив, що Пекін брехав світові про COVID-19 і зробив занадто мало для того, щоб зупинити спалах на ранньому етапі.

“COVID-19 наніс непоправної шкоди країнам по всьому світу, викликаючи хвороби, смерть, економічні втрати і людські страждання… Уряд Китаю брехав світу про небезпеку і інфекційний характер COVID-19, придушив викривачів і зробив мало для того, щоб зупинити поширення хвороби. Він має нести відповідальність за свої дії”, – наголосив Ерік Шмітт.

У позові також вказано, що штат Міссурі та його жителі понесли, можливо, десятки мільярдів доларів економічного збитку, в зв’язку з чим потребують компенсації.

“У Міссурі наслідки вірусу дуже реальні – тисячі заражені, багато хто загинув”, – зазначив Шмітт, додавши, що багато компаній малого бізнесу змушені були закритися.

Штат Міссурі вимагає, щоб Китай відповів за свої дії. Сума позовних вимог не озвучується.