Про це Москаль повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми «Гроші» на телеканалі «1+1» та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському”, – написав він.

Уточнюється, що міністерство має негайно вручити повістки адресатам.

“Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський, автори програми «Гроші», а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично”, – додав Москаль.

Також повідомляється, що Подільський та Солом’янський суди Києва поки не відреагували на позови Алекса Ровта.