Голлівудський актор Том Генкс нещодавно відверто висловився про те, що американським школярам майже не розповідають про факти расизму в історії країни, у зв'язку з чим кожне покоління виростає без розуміння глибини проблеми.

Його підтримали тисячі американців, написавши свої відгуки на адресу The New York Times.

Серед листів – розповідь вчителя середньої школи, який викладав історію понад 30 років. Він погодився з актором стосовно того, що американським школярам слід значно більше розповідати про різню в Талсі та подібні акти расистського насилля в країні. При цьому, він не погодився з тим, що про акти расизму зовсім не пишуть в книгах з історії.

“Історики оновили нашу картину американського минулого, тому люди не повинні судити про те, що написано в сьогоднішніх книгах, зважаючи на власний досвід”, – вважає Роберт Шаффер (Пенсильванія).

Інший дописувач висловив думку про те, що школярам варто розповідати більше реальних історій, які демонструють “стійкість темношкірих американців, а також випадки, коли, працюючи разом, американці різних рас досягали значних результатів”.

“Тільки вказуючи на свої сильні сторони та визнаючи недоліки, ми можемо сподіватися на виживання, як нація”, – вважає Стефані Дойч (Вашингтон).

Читач Марк Годберн погодився з Генксом стосовно того, що про расизм потрібно говорити більше. При цьому, він написав. що “не довірив би це Голлівуду чи більшості істориків, журналістів чи активістів”.

Генксу нагадали про те, що окрім історії в Талсі, водночас в інших частинах країни було близько 3 тисяч подібних актів насилля через расизм, хоча про них не заведено говорити.