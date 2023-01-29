Окрім Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, спадкоємцями американця українського походження Григорія Степанця також стали два українські університети — Києво-Могилянська академія та Український католицький університет у Львові.

Про це повідомила народна депутатка, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

Для обох навчальних закладів така пожертва стала несподіванкою, зазначила нардепка. В університетах були здивовані вчинком благодійника, оскільки жодних контактів за його життя навчальні заклади не мали.

В УКУ кошти вже надійшли, за минулі п’ять років – це найбільша сума пожертви, яку він отримав.

Куди саме спрямують пожертву, в УКУ ще не знають. Адміністрація формує пропозиції, які згодом розгляне наглядова рада університету.

Ми вдячні Григорієві Степанцю. Хочемо зв’язатися з його донькою, щоб більше дізнатися про нього, можливо, він мав своє бачення щодо використання грошей. Зараз ми працюємо з різними програмами, які необхідні в часі війни, шукаємо кошти на гуманітарні програми”, — зазначила проректорка УКУ Наталія Климовська в коментарі виданню Zaxid.net.

У “Детектор медіа” зауважили, що пресслужба Києво-Могилянської академії також підтвердила інформацію про дарування закладу двох мільйонів доларів. Зараз юридична служба займається організацією процедури отримання коштів.

В академії, як і в УКУ, планують зустрітися з рідними мецената та вшанувати вчинок мецената.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний отримав у спадок зі США $1 млн, усі кошти він передав на потреби української армії.

Довідка. Григорій Степанець — уродженець Вінниці. Мав ступінь магістра з математики, хімії, а також ступінь кандидата наук з фізичної хімії. У 1989 році він переїхав до США, де працював у Microsoft розробником програмного забезпечення. Григорій Степанець помер 24 жовтня 2022 року. Після цього з’ясувалося, що чоловік пожертвував усі свої кошти. Дружина Алла, з якою Григорій познайомився 1959 році, померла 23 жовтня 2022 року у віці 85 років. У Григорія і Алли залишилися донька Мілана, онук і правнук. Як зазначили родичі Степанця, “з любов’ю Григорія до України можна порівняти лише його любов до рослин і дерев”.