Американська транснаціональна банківська і фінансова корпорація Citigroup заявила про те, що поетапно припинить свої банківські операції для споживачів і місцеві комерційні банківські операції в Росії.

Про це йдеться на офіційному сайті Citigroup.

У повідомленні зазначається, що у межах поетапного припинення діяльності у РФ Citi також продовжить активний продаж деяких російських портфелів споживчого банківського обслуговування.

У заяві корпорації зауважили, що у квітні 2021 року Citigroup оголосила про свій план виходу з банківського обслуговування споживачів у Росії в межах глобального стратегічного оновлення. У березні 2022 року Citi розширила сферу свого запланованого виходу в Росії та додала місцеві комерційні банки.

“У цьому кварталі розпочнуться заходи щодо сприяння згортанню споживчого та місцевого комерційного банківського обслуговування. Очікується, що закриття стосуватиметься приблизно 2300 співробітників і 15 відділень. Припинення діяльності буде здійснено відповідно до чинних норм, і Citi виконуватиме свої зобов’язання перед клієнтами, співробітниками та партнерами”, – зауважили у корпорації.

За даними, на кінець другого кварталу 2022 року активи Citi в Росії становили 8,4 мільярда доларів США порівняно з 9,8 мільярда доларів США на кінець 2021 року. Окрім того, закриття Citi в Росії коштуватиме компанії приблизно 170 мільйонів доларів.

“Сьогоднішнє рішення є частиною наших постійних зусиль щодо скорочення нашої діяльності в Росії. Це узгоджується з іншими діями, зокрема з обмеженням пропозицій наших послуг, зменшенням наших ризиків і не залученням нових компаній чи клієнтів”, – заявив генеральний директор Citi у Європі, Близькому Сході та Африці Девід Лівінгстон.

Довідка. Citigroup, Citi – американська транснаціональна банківська і фінансова корпорація зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Утворена у 1998 шляхом злиттям банківського гіганта Citicorp і фінансового конгломерату Travelers Group. В групу серед інших фінансових компаній входить також Citibank — один із найбільших банків США. Citibank має дочірні банки та представництва у 36 країнах світу і входить до десятки найбільших банків світу за рейтингом британського журналу The Banker. Загальні активи групи за підсумками 2013 року становили більше як 1,8 трлн доларів США.