Про це повідомило видання The Washington Post.

В українському бюро головним кореспондентом став Макс Берак. Видання зазначило, що подібний хід сигналізує про “довгострокову відданість Post висвітленню війни Росії в Україні”. Газета додала, що ця тема залишиться актуальною протягом цього року.

“Коли війна вступить у тривалу фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати якісну і авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі у всьому світі”, — сказав редактор закордонних справ Дуглас Джель.