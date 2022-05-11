Про це повідомило видання The Washington Post.
В українському бюро головним кореспондентом став Макс Берак. Видання зазначило, що подібний хід сигналізує про “довгострокову відданість Post висвітленню війни Росії в Україні”. Газета додала, що ця тема залишиться актуальною протягом цього року.
“Коли війна вступить у тривалу фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати якісну і авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі у всьому світі”, — сказав редактор закордонних справ Дуглас Джель.
Ізабель Хуршудян з січня робить в Україні репортажі. А колишній глава бюро в Найробі Макс Берак працює вже два місяці в Україні.
Ізабель Хуршудян та Макс Берак будуть керувати командою. Вона також складається з українського репортера Девіда Штерна, а також кореспондентів, фотографів і відеожурналістів, що приїжджатимуть на ротації.
- Нагадаємо, чи не у всіх європейських столицях дипломати із Росії відчувають холодне ставлення. Серед його проявів – висилання дипломатів, протести громадян та відмови у послугах з боку різноманітних компаній.