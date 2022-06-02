Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Понад 2 місяці тому компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) зупинила роботу в Росії та Білорусі. Керівництво компанії цілком зрозуміло, що бізнес і високі технології не можуть мати нічого спільного з країною-агресором, війною та середньовіччям.
Наразі до України приїжджають SEO-спеціалісти головних світових технологічних компаній. Навіть попри війну вони планують відкривати в Україні офіси.
“РФ стрімко деградує, перетворюючись на безперспективну пустелю, ще й прихопивши з собою Білорусь”, – зазначив Михайло Федоров.
Також він додав, що минуле ніколи не зможе перемогти майбутнє, а РФ – Україну.
- Нагадаємо, що американська компанія McDonald’s продає бізнес у РФ, оскільки збирається повністю покинути країну. Мережа закладів фастфуду відкрилася в РФ в 1990 році.
- З російського ринку виходить підрозділ магазинів спортивних товарів Reebok. Бренд американської компанії Authentic Brands Group (ABG) продав магазини.
- Німецький техногігант Siemens виходить з ринку РФ. Через санкції Заходу прибуток концерну у другому кварталі впав до 625 мільйонів доларів.