Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Понад 2 місяці тому компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) зупинила роботу в Росії та Білорусі. Керівництво компанії цілком зрозуміло, що бізнес і високі технології не можуть мати нічого спільного з країною-агресором, війною та середньовіччям.

Наразі до України приїжджають SEO-спеціалісти головних світових технологічних компаній. Навіть попри війну вони планують відкривати в Україні офіси.

“РФ стрімко деградує, перетворюючись на безперспективну пустелю, ще й прихопивши з собою Білорусь”, – зазначив Михайло Федоров.

Також він додав, що минуле ніколи не зможе перемогти майбутнє, а РФ – Україну.