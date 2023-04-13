Американська компанія Clearview AI має намір відкрити офіс та розвивати цифрову інфраструктуру України. Серед ідей – використання штучного інтелекту на митниці та у банківській сфері.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Голова міністерства зустрівся з СЕО Clearview AI Хоаном Тон-Тхатом. Вони обговорили питання відкриття офісу в Україні з локальною командою розробки.

“Це допоможе талановитим українським айтішникам реалізувати свій потенціал”, – зазначив міністр.

Михайло Федоров додав, що компанія підтримує Україну з початку російського вторгнення. Технологіями Clearview AI користуються 14 державних органів.

Завдяки продукту компанії розпізнають обличчя російських військових, щоб надалі притягнути до відповідальності. Також технологію використовують, щоб посилити безпеку блокпостів та пропускних пунктів.

“Використання штучного інтелекту – важливий складник, що вже зараз наближає перемогу. У росіян немає шансів у технологічному світі, доки на боці України – топові компанії”, – додав він.



Довідка. Американська Clearview AI займається інноваціями та наданням найсучасніших технологій правоохоронним органам. Вони використовують її для розслідування злочинів, підвищення громадської безпеки та забезпечення правосуддя.

Компанія працює над розпізнаванням облич. Технологія охоплює мережу з понад 30 мільярдів зображень облич, отриманих з відкритих джерел в Інтернеті.