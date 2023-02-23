НАК "Нафтогаз України" оголосив, що найбільша газовидобувна компанія США EQT Corporation безоплатно передала необхідне обладнання "Укргазвидобуванню". Його скерують для відновлення пошкодженої нафтогазовидобувної інфраструктури та збільшення видобутку газу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

НАК “Нафтогаз України” не навів точного переліку переданого обладнання. Водночас компанія заявила, що воно допоможе у “набагато швидшому відновленні пошкоджених об’єктів та реалізації важливих виробничих проєктів, які забезпечать необхідний газ нашій країні”.

За словами EQT Corporation, обладнання доставили до України ще на початку лютого. Його привезли завдяки підтримці уряду США та українського міністерства інфраструктури.

Тобі Райс, президент та генеральний директор EQT Corporation, зазначив, що передане обладнання відіграє важливу роль у стабілізації енергопостачання України.

“Ми пишаємося можливістю підтримати наших колег в Україні в той час, коли вони безстрашно продовжують виконувати виробничі операції у найскладніших умовах”, – додав він.

EQT Corporation є незалежною компанією та найбільшим виробником природного газу в США. Фірма веде видобуток на основних ділянках сланцевого газу Марцеллус та Ютіка в Аппалачському басейні. Водночас “Укргазвидобування” є найбільшою газовидобувною компанією в Центральній та Східній Європі, яка спеціалізується на видобутку природного газу та газового конденсату.