Американська компанія, яка спеціалізується на дизайні продуктів виготовлятиме фігурки президента України Володимира Зеленського. Натомість частину вторгованих коштів планують перераховувати на допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що американська компанія FCTRY, яка спеціалізується на дизайні продуктів, запустила кампанію зі збору коштів на сайті Kickstarter на виготовлення фігурок президента України Володимира Зеленського. Окрім того, з кожної проданої фігурки 1 долар йтиме на допомогу Україні.

Команді FCTRY вдалося досягти мети у 30 тисяч доларів лише за три години. Зараз їм вдалося зібрати більше як 120 тисяч доларів для реалізації цього проєкту.

Вже виготовлено глиняний прототип фігурки Зеленського, який заввишки 15 сантиметрів. Фігурка виготовлена художником із Сіетла Майком Лівіттом, який спеціалізується на скульптурній карикатурі. Проте решту фігурок планують виробляти з пластику у Китаї.

Креативний директор FCTRY Джейсон Файнберг зазначив, що у кампанії Зеленського представили як “неймовірного героя”.

“На цей момент він є ідеальним лідером, це персонаж, який надихає. У нього є справжня сила, яка проявляється, але вона скромна, і він є начебто протилежністю всьому, що ми звикли асоціювати з політикою”, – додав Джейсон Файнберг.