Зображення: www.reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що американська компанія FCTRY, яка спеціалізується на дизайні продуктів, запустила кампанію зі збору коштів на сайті Kickstarter на виготовлення фігурок президента України Володимира Зеленського. Окрім того, з кожної проданої фігурки 1 долар йтиме на допомогу Україні.

Команді FCTRY вдалося досягти мети у 30 тисяч доларів лише за три години. Зараз їм вдалося зібрати більше як 120 тисяч доларів для реалізації цього проєкту.

Зображення: www.reuters.com

Вже виготовлено глиняний прототип фігурки Зеленського, який заввишки 15 сантиметрів. Фігурка виготовлена художником із Сіетла Майком Лівіттом, який спеціалізується на скульптурній карикатурі. Проте решту фігурок планують виробляти з пластику у Китаї.

Креативний директор FCTRY Джейсон Файнберг зазначив, що у кампанії Зеленського представили як “неймовірного героя”.

“На цей момент він є ідеальним лідером, це персонаж, який надихає. У нього є справжня сила, яка проявляється, але вона скромна, і він є начебто протилежністю всьому, що ми звикли асоціювати з політикою”, – додав Джейсон Файнберг.