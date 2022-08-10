Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні зазначається, що американська компанія FCTRY, яка спеціалізується на дизайні продуктів, запустила кампанію зі збору коштів на сайті Kickstarter на виготовлення фігурок президента України Володимира Зеленського. Окрім того, з кожної проданої фігурки 1 долар йтиме на допомогу Україні.
Команді FCTRY вдалося досягти мети у 30 тисяч доларів лише за три години. Зараз їм вдалося зібрати більше як 120 тисяч доларів для реалізації цього проєкту.
Вже виготовлено глиняний прототип фігурки Зеленського, який заввишки 15 сантиметрів. Фігурка виготовлена художником із Сіетла Майком Лівіттом, який спеціалізується на скульптурній карикатурі. Проте решту фігурок планують виробляти з пластику у Китаї.
Креативний директор FCTRY Джейсон Файнберг зазначив, що у кампанії Зеленського представили як “неймовірного героя”.
“На цей момент він є ідеальним лідером, це персонаж, який надихає. У нього є справжня сила, яка проявляється, але вона скромна, і він є начебто протилежністю всьому, що ми звикли асоціювати з політикою”, – додав Джейсон Файнберг.
- Незалежний ритейлер Lego Citizen Brick зібрав понад 16 тисяч доларів після випуску фігурок президента України Володимира Зеленського та “коктейлів Молотова”.
- Українська волонтерка, медикиня-доброволець Аліна Михайлова повідомила, що стала фігуркою LEGO versions від Brickmania.