Американська кондитерська компанія Mondelez, яка, зокрема, є виробником таких солодощів як Milka та Oreo, заявила, що до кінця року виділить російський бізнес в окрему бізнес-одиницю.

Джерело: пресслужба Mondelez

У компанії наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення засуджують агресію РФ проти України та наголосили, що допомагали фінансово українському народу.

“Легких рішень не буває, але, як і більшість інших світових компаній з виробництва продуктів харчування та напоїв, ми продовжуємо поставляти продукти харчування ц ці нелегкі часи, зосередивши наші операції в Росії на доступних продуктах довгого зберігання, які є основними продуктами харчування для звичайних людей”, – мовиться у заяві.

У компанії додали, що у випадку повного виходу з російського ринку, є ризик, що їх бізнесом повністю заволодіє “інша сторона”, яка може використати весь дохід в “інших цілях”.

“Це означало б відрізати частину продуктів харчування для багатьох сімей, які не мають права голосу у війні”, – наголосили у компанії.

Водночас у компанії додали, що вже скоротили свою діяльність у РФ, припинили капіталовкладення, запуск нових продуктів та розходи на рекламу. Як результат – у Росії продається значно менше товарів і продажі продовжують знижуватись.

“У цьому році наші загальні об’єми скоротились двозначними цифрами, а об’єми імпорту й доля ринку значно скоротились”.

У компанії резюмували, що продовжують скорочувати свою діяльність та очікують подальше скорочення обсягів продажу, оскільки вони працюють над тим, щоб зробити свої операції в Росії самодостатніми.

“Ми плануємо створити автономний бізнес в Росії з самодостатнім ланцюгом поставок до кінця року”, – наголосили у компанії.

Довідка. Mondelez – транснаціональний виробник снеків та шоколаду під брендами Oreo, Toblerone та десятками інших. Компанія займає значну частку ринку у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou. Деякі західні компанії продали свої російські активи після російського вторгнення до України, але Mondelez вирішила залишитися, попри протести її співробітників в інших країнах.