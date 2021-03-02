Американська компанія планує збудувати готель на орбіті Землі, – фото, відео

Про це повідомляє видання Space.

Зазначається, що будівництво планують розпочати вже у 2025 році, а завершити у 2027-му. Цей проєкт може стати першим комерційним орбітальним готелем зі штучною гравітацією.

Проєктування станції-готелю “Вояджер” побудоване за концепцією легендарного вченого-ракетника Вернера фон Брауна – головного організатора програми NASA “Аполлон”. За даними видання, 200 метрове колесо буде обертатися з кутовою швидкістю, достатньою для створення штучної гравітації для пасажирів.

Одночасно на станції можуть перебувати 400 осіб. На борту обладнають ресторани, бари, оглядові зали, кінотеатр і концертний майданчик, бібліотеку, тренажерні зали та навіть спа-салони. Гості зможуть розташуватися у зручних житлових модулях, розмірами 20 на 12 метрів з туалетами та душем. Всього планують обладнати 24 таких модулі.

Спочатку компанія побудує прототип гравітаційного кільця діаметром 61 метр поблизу Марса, гравітація якого становить близько 40% гравітації Землі. Будівництвом займатиметься робот STAR, якого спочатку протестують у Каліфорнії.

У компанії кажуть, що космічний готель відкриє нові можливості для туризму та наукових досліджень.

У США з’явився робот-фотограф, який вміє жартувати. Робот-фотограф виконаний у ретро-футуристичному стилі. Також у нього є “очі” на сенсорному екрані, запрограмованому на взаємодію з людьми.