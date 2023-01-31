Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) готова підтримати український бізнес. Відтак, загалом DFC планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки.
“Проговорили інструменти для залучення інвестицій. Окремо порушили питання запуску фондового ринку в Україні. Також спільно відкрили захід в Американській торгово-промисловій палаті, де детальніше зосередилися на напрямках підтримки бізнесу й економіки”, — розповів прем`єр-міністр України.
А також додав, що Україна цінує готовність DFC надавати фінансування українським компаніям.
“Стати частиною відновлення України сьогодні — це найпотужніша інвестиція в майбутнє” — резюмував Денис Шмигаль
Зазначимо, що у 2022 році українські підприємці, попри повномасштабне російське вторгнення, виплатили майже 100% податків закладених у державному бюджеті, який складався ще у мирний час.
За словами нардепа Ярослава Железняка, український бізнес минулого року заплатив до держбюджету 694,4 млрд гривень.
Ця сума, зазначив нардеп – це 99,4% від того, що було закладено у держбюджеті на 2022 році. Більш того, це на 80 млрд більше, ніж було виплачено у мирному 2021 році.
“Це при падінні економіки, наявності законної можливості не платити податки та податкових пільгах. Податки були головним ресурсом для фінансування армії весь рік. Підприємці, ви неймовірні”, – наголосив Железняк.
- Від початку широкомасштабної війни Росії проти України до бюджету нашої країни залучено більш ніж 31 млрд доларів від міжнародних партнерів. Ще майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій.
- Наприкінці 2022 року Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.
- У листопаді 2022 року в Україні 300 мікро- й малих підприємств отримали перший транш фінансової підтримки у межах програми міжнародної допомоги “EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП”, загальна сума грантової допомоги становить 150 тисяч гривень.