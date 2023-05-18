Джерело: Reuters.
Повідомляється, що причиною банкрутства Vice став “скрутний час”, коли більшість компаній у сфері технологій і медіа змушені вдаватися до економії задля виживання на слабкому ринку реклами в контексті сповільнення економічного зростання.
Як заявили у Vice, консорціум кредиторів, який складається з інвестиційної групи Fortress, управління фінансами Сороса й компанії Monroe Capital, погодився надати виданню кредит у розмірі 225 мільйонів доларів.
Відповідно до умов кредиту, кредитори зможуть отримати заборговані їм суми не фінансами, а активами компанії. Vice оцінила цінність і активів, і пасивів від 500 мільйонів доларів до 1 мільярда доларів.
Vice отримала від кредиторів дозвіл на використання понад $20 мільйонів готівкою й запевняє, що цього буде “більш ніж достатньо”, щоб “утримати бізнес на плаву” під час продажу.
ДОВІДКОВО. Vice Media – незалежна медійна компанія, заснована в середині 1990-х років. Її початком вважається панк-журнал в Монреалі. Протягом наступних двох десятиліть медіагрупа перетворилася на великий холдинг.
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